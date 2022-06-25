Окупанти обстріляли Миколаївську область: сім людей отримали поранення

Дітей серед постраждалих немає.

Російські окупаційні війська у п'ятницю, 24 червня, обстріляли населені пункти Миколаївської області. В результаті обстрілів поранено семеро людей, зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

"Знову дісталося Миколаєву та громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Воскресенська, Костянтинівська, Галіцинівська та Первомайська громади", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі перебувають у лікарні. Дітей серед постраждалих немає.

В лікарнях Миколаївської області перебуває 260 пацієнтів, які постраждали під час обстрілів. Ще 82 місцевих жителів отримали допомогу амбулаторно.


Анна Конюченко, ZN.ua





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