Окупанти обстріляли Миколаївську область: сім людей отримали поранення

Російські окупаційні війська у п'ятницю, 24 червня, обстріляли населені пункти Миколаївської області. В результаті обстрілів поранено семеро людей, зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

"Знову дісталося Миколаєву та громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Воскресенська, Костянтинівська, Галіцинівська та Первомайська громади", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі перебувають у лікарні. Дітей серед постраждалих немає.

В лікарнях Миколаївської області перебуває 260 пацієнтів, які постраждали під час обстрілів. Ще 82 місцевих жителів отримали допомогу амбулаторно.