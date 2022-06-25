Прем'єр Британії заявив, що пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку України

Глава британського уряду Борис Джонсон заявив, що міг би піти зі своєї посади у разі поразки у підтримці України, інформує BBC ,

У відповідь на запитання журналістів, чи вважає прем'єр , що лідерство пов'язане з мораллю, і за яких би обставин, він пішов би у відставку, Джонсон вказав на підтримку України.

"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", - наголосив Джонсон.

За його словами, він "не бачить" такої ситуації.

Консервативна партія прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона втратила у п’ятницю ще два місця в парламенті. Це призвело до відставки її голови та посилило сумніви щодо майбутнього прем’єр-міністра на його посту.

Консерватори програли на проміжних виборах у двох округах - на півдні, де консерватори традиційно перемагали, та на півночі Англії, де мандат виграли у лейбористів попереднього разу.