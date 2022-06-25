Генсек НАТО вважає, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів

Війна РФ проти України, ймовірно, закінчиться за столом переговорів. Саме так прогнозує генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Альянс продовжить підтримувати Україну, щоб забезпечити максимально сильну позицію Києва. Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю El Pa?s .

«Найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією», - зазначив генсек НАТО.

На думку Столтенберга, найкращий спосіб зробити це — надати потужну військову та економічну підтримку Україні, а також запровадити жорсткі санкції проти Росії.