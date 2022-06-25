Під ударом Миколаїв і Одеса: розкрито дві головні умови контрнаступу ЗСУ на півдні

озброєння, море, ракети, Гарпун, ЗСУ

Російський ракетний дивізіон "Бастіон", розташований в окупованому Криму, наразі може обстрілювати Миколаїв та Одесу.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про дві важливі умови для успішного контрнаступу ЗСУ на Півдні України.

По-перше, українські військові повинні постаратися відсунути російську артилерію. По-друге, потрібно розгорнути комплекси "Гарпун", аби атакувати ракетний дивізіон "Бастіон" у Криму.

В разі проведення успішного контрнаступу, ЗСУ вдасться зупинити обстріли Миколаєва з боку окупантів. Наразі ситуація в місті ускладнена.

"Тим більше, що до реактивної артилерії, яка дістає до міста з Херсонської області, ще періодично додається протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон" з ракетами "Онікс". Я рекомендував би, якщо є можливість, з міста мирним громадянам виїжджати", – заявив Жданов.

Олег Жданов

Він також наголосив, що ситуація в місті залежатиме від розвитку контрнаступу українських військових.

"Я думаю, що треба розгортати і наш комплекс "Гарпун" для того, щоб працювати по тому самому ракетному дивізіону "Бастіон", який стоїть у північно-західній частині Криму. Вогневим впливом тиснути цей дивізіон, щоб він не мав можливості обстрілювати Миколаїв та Одесу", – пояснив експерт.

Миколаїв, ОГА, обстріл, адміністрація


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти обстріляли Миколаївську область: сім людей отримали пораненняОкупанти обстріляли Миколаївську область: сім людей отримали поранення
Німеччина планує надати Україні більше гаубиць за однієї умови — ЗМІНімеччина планує надати Україні більше гаубиць за однієї умови — ЗМІ
Повітряні баталії: ЗСУ результативно відповіли на російські авіаудари на півдні УкраїниПовітряні баталії: ЗСУ результативно відповіли на російські авіаудари на півдні України
У Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди, готуються до контрнаступу ЗСУ — мерУ Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди, готуються до контрнаступу ЗСУ — мер
Рф може мобілізувати 17 млн., а ми 2 млн: розкрито найбільш ймовірні сценарії війни в УкраїніРф може мобілізувати 17 млн., а ми 2 млн: розкрито найбільш ймовірні сценарії війни в Україні
Майже пів сотні росіян за добу знищили ЗСУ на півдніМайже пів сотні росіян за добу знищили ЗСУ на півдні
Росія намагатиметься захопити чотири головні міста: Міноборони про ситуацію на фронтіРосія намагатиметься захопити чотири головні міста: Міноборони про ситуацію на фронті
Ще один Панцир-С1 та два склади з боєприпасами знищили ЗСУ на півдні УкраїниЩе один Панцир-С1 та два склади з боєприпасами знищили ЗСУ на півдні України
Ворог обстріляв Миколаїв та Очаків крилатими ракетами, пошкоджено портову інфраструктуру — ОК «Південь»Ворог обстріляв Миколаїв та Очаків крилатими ракетами, пошкоджено портову інфраструктуру — ОК «Південь»
МІГи від Словаччини: за якої умови словаки поповнять українську військову авіацію?МІГи від Словаччини: за якої умови словаки поповнять українську військову авіацію?
Последние новости
Подгружаем последние новости