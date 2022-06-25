Росіяни в Маріуполі взяли в полон сотні медиків та поранених цивільних

Окрім захисників “Азовсталі”, у Маріуполі росіяни взяли в полон увесь персонал 555 військового шпиталю – це щонайменше 50 лікарів, медсестри, десятки поранених цивільних, водії та персонал, а також медики із частин Нацгвардії, 36 бригади морської піхоти, цивільні лікарі. Точну кількість цих людей ніхто не може назвати і російська сторона поки що взагалі не підтверджує їх утримання у себе. Про це розповів ZN.ua родич однієї з полонених лікарок Андрій Кривцов .

За його словами, частина з цих людей потрапили у полон ще 12 квітня, коли росіяни увійшли на завод ім. Ілліча в Маріуполі, інша частина – в середині травня, коли відбувалась так звана евакуація із заводу “Азовсталь”. Його родичка Олена Кривцова потрапила у полон 12 квітня і про це стало відомо зі слів дружини одно з полонених, якому вдалось до неї подзвонити.

"Російська сторона досі не підтверджує, що утримує у себе цих людей. Зрозуміло, чому, тому що вони усвідомлюють, що полонити медиків, персонал госпіталю та цивільних поранених – незаконно. Росія, беручи у полон цивільних, лікарів, і людей, які не тримали зброї у руках, порушує усі норми і правила ведення війни та всі можливі конвенції", – сказав Андрій Кривцов ZN.ua.