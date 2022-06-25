Загроза країнам Балтії з боку росії: президент Литви зробив заяву

Литовський лідер вважає, що присутність НАТО має стати більш "помітною" на тлі загрози з боку росії.

Силам НАТО необхідно посилити свою присутність в країнах Балтії, щоб протистояти загрозі, яку росія представляє з Білорусі. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в коментарі виданню Politico.

Науседа сказав, що "дуже серйозні фундаментальні зміни" в сусідній Білорусі роблять Литву більш вразливою для швидкого нападу росії і вимагають зміни механізмів безпеки в регіоні. Литовський лідер сказав, що сьогоднішню Білорусь він назвав би "додатковою провінцією" москви, додавши, що "російська армія може робити все, що хоче, перекидати сили, розміщувати техніку".

Науседа нагадав, що в минулому стратегія НАТО ґрунтувалася на підкріпленнях. Відносно невеликі сили були розміщені на східній околиці Альянсу, і очікувалося, що союзники прийдуть на допомогу регіону в разі нападу. Але нова реальність, за словами литовського лідера, "не залишає нам часу на реакцію", тому що російські війська "можуть бути легко перекинуті в безпосередній близькості від нашого кордону і часу для підкріплення не буде".

Зазначимо, що тим часом президент Молдови Майя Санду заявила, що не володіє інформацією про те, що Росія нібито планує атакувати Республіку найближчим часом.