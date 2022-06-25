Загроза країнам Балтії з боку росії: президент Литви зробив заяву

НАТО, Гітанас Науседа

Литовський лідер вважає, що присутність НАТО має стати більш "помітною" на тлі загрози з боку росії.

Силам НАТО необхідно посилити свою присутність в країнах Балтії, щоб протистояти загрозі, яку росія представляє з Білорусі. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в коментарі виданню Politico.

Науседа сказав, що "дуже серйозні фундаментальні зміни" в сусідній Білорусі роблять Литву більш вразливою для швидкого нападу росії і вимагають зміни механізмів безпеки в регіоні. Литовський лідер сказав, що сьогоднішню Білорусь він назвав би "додатковою провінцією" москви, додавши, що "російська армія може робити все, що хоче, перекидати сили, розміщувати техніку".

Гітанас Науседа

Науседа нагадав, що в минулому стратегія НАТО ґрунтувалася на підкріпленнях. Відносно невеликі сили були розміщені на східній околиці Альянсу, і очікувалося, що союзники прийдуть на допомогу регіону в разі нападу. Але нова реальність, за словами литовського лідера, "не залишає нам часу на реакцію", тому що російські війська "можуть бути легко перекинуті в безпосередній близькості від нашого кордону і часу для підкріплення не буде".

Зазначимо, що тим часом президент Молдови Майя Санду заявила, що не володіє інформацією про те, що Росія нібито планує атакувати Республіку найближчим часом.

Майя Санду


Галина Струс, politeka.net





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