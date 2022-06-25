Чому Україну обстріляли з території Білорусі: розвідка вказала на важливу деталь

25 червня вночі та вранці окупанти випустили рекордну кількість ракет по Україні. Обстріли спеціально велися з території Білорусі. Таку провокацію було зроблено для залучення цієї країни у війну проти України, інформує Апостроф.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки.

Там зазначають, що це перший випадок проведення авіаційного удару Україною безпосередньо з території Білорусі. Цей обстріл безпосередньо пов'язаний із зусиллями кремлівської влади залучити Білорусь у війну в Україні як безпосереднього учасника.

Що повідомляє українська розвідка про новий обстріл України з території Білорусі:

  • було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22;
  • рубіж пуску - район міста Петриків, поблизу Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України;
  • бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайківка" Калузької області РФ Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили у повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет поверталися до аеропорту "Шайківка" на території РФ;
  • удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

В ГУР нагадали також про те, що 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані як відповідь України на проведені авіаудари.


Інна Погрібна, Апостроф





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