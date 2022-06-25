ГУР: Ракетні удари з території Білорусі — масштабна провокація РФ, щоб втягнути Мінськ у війну

Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі, інформує ZN.ua.

ГУР: Ракетні удари з території Білорусі — масштабна провокація РФ, щоб втягнути Мінськ у війну
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Ракетні удари з території Білорусі — це масштабна провокація РФ з метою подальшого втягнення Мінська у війну проти України. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зокрема, у ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі.

За даними української розвідки, для ударів було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

Повідомляється, що бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі.

Після пуску ракет бомбардувальники повертались в аеропорт «Шайковка» на території Росії. Удар наносився по Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У ГУР наголосили, що це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.

Українська розвідка пояснює, що сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну проти України в ролі безпосереднього учасника.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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