Україна домоглася виключення РФ та Білорусі з Енергетичної Хартії

За ініціативи України, Росію і Білорусь позбавили статусу спостерігачів у Енергетичній Хартії, а також призупинили тимчасове застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо Білорусі. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Відповідні рішення було ухвалено на спеціальній сесії Конференції Енергетичної Хартії, що пройшла 24 червня у Брюсселі.

Ці питання було включено до порядку денного сесії за наполяганням української сторони, представленої на засіданні Міністерством енергетики України.

"Після повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України Міністерство енергетики України неодноразово виступало з ініціативою щодо позбавлення Росії статусу спостерігача в Енергетичній Хартії, а також призупинення тимчасового застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Договір про Енергетичну хартію є багатосторонньою угодою, підписаною близько 60 країнами, а також Європейським Союзом. Хартія закріплює основні принципи співпраці, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвестори та приймаючими державами.

“Держава-агресор, що, порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, у тому числі в енергетичних спільнотах та організаціях”, - прокоментував рішення міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, Росія і Білорусь підписали Договір про Енергетичну Хартію, однак так і не ратифікували його. Водночас Білорусь застосувала Договір тимчасово.

З початку березня, тобто майже відразу після початку російської агресії проти України, Енергетична Хартія намагалася привертати увагу до зростання ризиків для газових поставок у Європу. Створивши контактну групу, генеральний секретар У.Руснак запропонував Енергетичну Хартію як платформу для обміну інформацією та підвищення прозорості транзитних потоків. Але ця ініціатива з обміну даними про газові потоки в режимі реального часу не була підтримана, у тому числі Єврокомісією.