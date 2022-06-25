Переломний момент у війні відбудеться у серпні, а до кінця року бойові дії знизяться практично до нуля — глава ГУР

Буданов упевнений, що РФ не досягне успіху у війні проти України, інформує ZN.ua.

Переломний момент у війні відбудеться у серпні, а до кінця року бойові дії знизяться практично до нуля — глава ГУР
© Скріншот Youtube

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні РФ проти України. За його словами, до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Про це він заявив в ефірі ITV news.

«Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому», – прогнозує Буданов.

Також глава розвідки зазначив, що частина успіху України у війні зараз залежить від міжнародної підтримки і відзначив нещодавню пропозицію Великої Британії про навчання 10 тисяч українських військовослужбовців.

«Підтримка Великої Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги», – заявив глава розвідки.

Буданов упевнений, що РФ не досягне успіху у війні проти України.

«Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого», – додав керівник воєнної розвідки України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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