Українські військові збили дві ракети над Хмельницькою областю

У суботу, 25 червня, українські сили ППО збили дві ракети в небі над Хмельницькою областю, зазначив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили дві ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає", - зазначив Гамалій у Telegram.

Уламки від іншої ракети впали в сільському саду. Загиблих та травмованих нема.



В результаті падіння уламків пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.