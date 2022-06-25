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2022-06-25
Українські військові збили дві ракети над Хмельницькою областю
Загиблих та травмованих нема.
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У суботу, 25 червня, українські сили ППО збили дві ракети в небі над Хмельницькою областю, зазначив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили дві ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає", - зазначив Гамалій у
Уламки від іншої ракети впали в сільському саду. Загиблих та травмованих нема.
В результаті падіння уламків пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.
Анна Конюченко, ZN.ua