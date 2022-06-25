Українські військові збили дві ракети над Хмельницькою областю

Загиблих та травмованих нема.

Українські військові збили дві ракети над Хмельницькою областю
© Слово і діло

У суботу, 25 червня, українські сили ППО збили дві ракети в небі над Хмельницькою областю, зазначив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили дві ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає", - зазначив Гамалій у Telegram.

Уламки від іншої ракети впали в сільському саду. Загиблих та травмованих нема.

В результаті падіння уламків пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.


Анна Конюченко, ZN.ua





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