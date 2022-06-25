В ФСБ РФ стверджують нібито про відсутність зловживань під час перевірки українців у «фільтраційних» таборах

ФСБ називає «обґрунтованими» тривалі перевірки, яких зазнають депортовані громадяни України при перетині кордону з РФ, інформує ZN.ua.

В ФСБ РФ стверджують нібито про відсутність зловживань під час перевірки українців у «фільтраційних» таборах
© Іван Фадєєв/РГ

В російській ФСБ заявили нібито про відсутність зловживань під час перевірки депортованих громадян України у «фільтраційних таборах». Зокрема, представник ФСБ Міхаіл Шелудяєв назвав обґрунтованими тривалі перевірки, яких зазнають українці при перетині кордону з Росією. Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, Шелудяєв заявив про це на засіданні експертної ради при уповноваженому з прав людини у РФ, повідомляє «Медуза».

Шелудяєв відповідав на запитання правозахисниці Світлани Ганнушкіної про численні скарги українців на порушення їхніх прав у «фільтраційних» таборах, які стали сучасним втіленням концтаборів часів нацистської Німеччини.

Зокрема, українці скаржилися на побиття, незаконні затримання, тривалий контроль, а також роздягання під час перевірок.

«Відразу скажу: заходи, які проводяться на кордоні, немає там жодних зловживань. Якщо з людиною працюють 20 хвилин, а може три години, значить це потрібно. Отже, це робиться з метою того, щоб не перенести всі ті жахіття в РФ. Це все обґрунтовано, треба буде роздягати – будуть», - заявив представник ФСБ.

Також Шелудяєв назвав наведені Ганнушкіною приклади «страшними» і попросив у правозахисниці матеріали «для вивчення».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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