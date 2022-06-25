"Ми прискорюємо процеси": Кулеба зробив заяву про постачання зброї Україні

Дмитро Кулеба

Вже найближчим часом Україну чекає ще одна хороша новина після отримання статусу кандидата в ЄС.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зокрема, за його словами, тепер Україну чекають прискорені поставки Західної зброї.

"Безумовно, прямого зв'язку між кандидатством і поставками зброї немає. Але, повірте мені, що навіть у найспекотніші дні боротьби за кандидатство ми ніколи не припиняли боротися і за те, щоб якомога більше зброї прийшло в Україну якомога швидше", - розповів глава МЗС.

Дмитро Кулеба

Він підкреслив, що на цю тему постійно проводяться наради, і незабаром вони дадуть результат.

"Зброя буде, і вже скоро її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси спільними зусиллями. І Партнери також бачать, що нам потрібно більше зброї, і чітко знають, яку зброю нам потрібно передати", - заявив Кулеба.

Кулеба

Варто відзначити, що в даний момент так званий «ленд-ліз» від США ще не запрацював. Він почне діяти тільки з 1 жовтня. Однак, весь цей час Україна продовжить отримувати зброю від західних партнерів за іншими програмами і домовленостями.


Дарья Волкова, politeka.net





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