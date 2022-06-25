Керівництво РФ звільнило кількох генералів з ключових командних посад у війні проти України — Міноборони Британії

Командування Південною групою військ, ймовірно, буде передане генерал-полковнику Сєргєю Суровікіну, інформує ZN.ua.

Керівництво РФ звільнило кількох генералів з ключових командних посад у війні проти України — Міноборони Британії
© Минобороны РоSSии/t.me

З початку червня вище командування РФ звільнило кількох генералів з ключових оперативних командних посад у війні проти України. Ворожі сили на Донбасі ймовірно очолить генерал Сєргєй Суровікін. Про це повідомило Міноборони Британії в Twitter.

«Україна, ймовірно, змінює конфігурацію своєї оборони у секторі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, оскільки російські бронетанкові підрозділи продовжують просуватися на південному краю забудованої території», - йдеться у зведенні британської розвідки.

Також за даними Міноборони Британії, з початку червня вище російське командування, ймовірно, звільнило кількох генералів з ключових оперативних командних посад у війні проти України.

Серед них, зокрема, командувач повітряно-десантними військами ВДВ генерал-полковник Андрій Сердюков та командувач Південною групою військ (ЮГВ) генерал Алєксандр Дворніков.

Дворніков також певний час виконував обов’язки загального оперативного командира.

Командування Південною групою військ, швидше за все, буде передане генерал-полковнику Сєргєю Суровікіну, оскільки група продовжує виконувати центральну роль у наступі РФ на Донбасі.

«Понад тридцять років кар’єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції та жорстокості», - зазначає Міноборони Британії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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