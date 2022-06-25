Окупанти почали масовий штурм на багатьох напрямках, в Генштабі повідомили деталі: "Ворог просунувся на..."

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках активних бойових дій, посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 25 червня.

Так, дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили, противник відійшов. На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина, а також намагається штурмувати в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка, вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка, але наші захисники дали рішучу відсіч, і противник з втратами відступив.