ЗСУ звільнили одразу 5 населених пунктів на Донбасі: карта

Підрозділи Збройних сил України в ході запеклих боїв звільнили п'ять населених пунктів на Донбасі.

Про це свідчать дані тематичного Twitter-акаунту Ukraine War Map.

Аналітики зазначають, що активні бойові дії відбуваються не лише на Донецькому та Луганському напрямках, а також у Херсонській та частині Запорізької областей.

Повідомляється, що ЗС РФ вдалося повністю окупувати Гірську громаду на Луганщині, в тому числі населений пункт Золоте, де до останніх днів дислокувалися українські військовослужбовці, інформує Апостроф .

Через загрозу оточення, як стверджують аналітики, підрозділам ЗСУ, що залишилися в Сєвєродонецьку, дали наказ негайно передислокуватися до сусіднього Лисичанська.

Водночас, як інформує Ukraine War Map, українська армія повернула контроль одразу над п'ятьма населеними пунктами в Донецькій області: Новомайорське, Золота Нива, Єгорівка, Шевченко та Пречистівка.