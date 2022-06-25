Внаслідок російських обстрілів постраждали дві дитини – Сергій Гайдай

Окупанти, під супроводом артилерійських обстрілів, намагаються зайти до Лисичанська з півдня, знищуючи все на своєму шляху, інформує ZN.ua.

Внаслідок російських обстрілів постраждали дві дитини – Сергій Гайдай
© Людмила Денісова / Facebook

Воєнні дії на сході України кожен день забирають життя не тільки українських військових, але і мирних мешканців. Вчора у Лисичанську знайшли тіло чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл, тоді як двоє дітей були госпіталізовані у Дніпропетровську дитячу обласну лікарню, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У четвер діти 2012-го та 2016-го років народження із Малорязанцевого отримали поранення внаслідок російських обстрілів Лисичанська. Усіх трьох членів родини терміново евакуювали у безпечне місце та надали висококваліфіковану допомогу.

Тим часом ворожі війська намагаються штурмувати Лисичанськ із півдня та атакували промзону Сєвєродонецька. Ці міста, а також Вовчоярівка, Білогорівка, Лоскутівка, Синецький та Павлоград інтенсивно обстрілюються з артилерії та авіації.

Поблизу Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія намагається відтіснити Сили оборони зі своїх позицій.

Також під удари російської артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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