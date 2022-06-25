Німеччина планує надати Україні більше гаубиць за однієї умови — ЗМІ

В Берліні обіцяють виконати прохання української влади щодо збільшення постачання озброєнь, інформує ZN.ua.

Німеччина планує надати Україні більше гаубиць за однієї умови — ЗМІ
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Німеччина не проти надіслати в Україну ще більше гаубиць PzH 2000, але зробить це лише у разі аналогічних поставок з боку інших європейських партнерів. Про це повідомляє Handelsblatt, посилаючись на джерела в Міноборони ФРН.

За даними видання, німецький уряд планує виконати прохання Києва щодо забезпечення самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000. Але самостійно надати необхідну ЗСУ кількість озброєнь ФРН не може, тому веде переговори з іншими країнами. Зокрема, йдеться про Нідерланди, які теж мають у власному арсеналі такі ж САУ, та ще однією країною, яку поки що не називають.

Журналісти повідомляють, що наразі Україна отримала сім PzH 2000 від Німеччини і п’ять установок від Нідерландів. Всього для оснащення повного артилерійського дивізіону ЗСУ просить 18 одиниць озброєння.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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