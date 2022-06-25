Німеччина планує надати Україні більше гаубиць за однієї умови — ЗМІ
В Берліні обіцяють виконати прохання української влади щодо збільшення постачання озброєнь, інформує
Німеччина не проти надіслати в Україну ще більше гаубиць PzH 2000, але зробить це лише у разі аналогічних поставок з боку інших європейських партнерів. Про це повідомляє
За даними видання, німецький уряд планує виконати прохання Києва щодо забезпечення самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000. Але самостійно надати необхідну ЗСУ кількість озброєнь ФРН не може, тому веде переговори з іншими країнами. Зокрема, йдеться про Нідерланди, які теж мають у власному арсеналі такі ж САУ, та ще однією країною, яку поки що не називають.
Журналісти повідомляють, що наразі Україна отримала сім PzH 2000 від Німеччини і п’ять установок від Нідерландів. Всього для оснащення повного артилерійського дивізіону ЗСУ просить 18 одиниць озброєння.