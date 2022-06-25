Повітряні баталії: ЗСУ результативно відповіли на російські авіаудари на півдні України

В південній оперативній зоні російські окупанти продовжують тримати лінію оборони іноді без успіху, намагаючись вийти на раніше зайняті позиції. Проте, як сили оборони, так і окупаційні війська, активніше використовують ударну авіацію для ураження позицій противника. За попередню добу, Військово-повітряні сили РФ завдали низку ударів по Херсонщині та Дніпропетровщині, повідомляє оперативне командування "Південь" .

"В Бериславському районі Херсонщини ворог здійснив раптовий авіаційний наліт гелікоптерами, випустивши 6 некерованих ракет. Попередньо суттєвих руйнувань та постраждалих немає" - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти застосували авіацію по Криворізькому району. Дві ракети були збиті силами ППО, але одна все ж таки поцілила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки. Завданні руйнування не критичні, а постраждалих, за попередньою інформацією немає.

Українські Збройні сили не залишилися у боргу та відповіли авіаційним ударом по скупченню противника в районі Снігурівки в Миколаївській області. Тоді як гвинтокрили уразили цілі в районі Олександрівки на Херсонщині.

В результаті ворог втратив 46 військовослужбовців, великокаліберну 152-міліметрову гармату «Гіацинт», два танки Т-72, 7 одиниць іншої броньованої техніки та БПЛА - розвідник «Орлан-10».