Загарбники завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Львівській області, четверо постраждалих — голова ОВА

Загарбники завдали ракетного удару по Львівській області. Зокрема, чотири ворожі ракети вразили військовий об'єкт на Яворівщині. Унаслідок удару постраждали чотири людини. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

«Сьогодні близько 4 години ранку було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет, чотири потрапляння, дві ракети було збито», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти атакували військовий об’єкт на території Яворівського району. Унаслідок удару постраждало чотири людини. Їх госпіталізували.

Пожежу, що виникла в результаті обстрілу, локалізували.