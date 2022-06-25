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2022-06-25
Загарбники завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Львівській області, четверо постраждалих — голова ОВА
За попередньою інформацією, українській протиповітряній обороні вдалося збити дві ракети, інформує
Фото ілюстративне© Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) Telegram
Загарбники завдали ракетного удару по Львівській області. Зокрема, чотири ворожі ракети вразили військовий об'єкт на Яворівщині. Унаслідок удару постраждали чотири людини. Про це
«Сьогодні близько 4 години ранку було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет, чотири потрапляння, дві ракети було збито», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти атакували військовий об’єкт на території Яворівського району. Унаслідок удару постраждало чотири людини. Їх госпіталізували.
Пожежу, що виникла в результаті обстрілу, локалізували.
Анастасія Гурін, ZN.ua