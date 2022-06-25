Мер Південного повернувся до роботи після того, як його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України

Мер міста Південне Харківської області Олександр Брюханов повернувся до виконання посадових повноважень після того, як суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Харківську ОВА.

За інформацією джерела, засуджений до 2-х років ув'язнення умовно посадовець наразі не може бути позбавлений своєї посади через те, що вона є виборчою. Повноваження Брюханова можуть бути припинені у разі його відкликання за народною ініціативою або процедури, запущеної Центрвиборчкомом, через наявність судимості.

«Так, дійсно він повернувся до роботи. Є ж законний порядок. Вказане питання регулюється ЗУ «Про місцеве самоврядування». Як нам пояснили в прокуратурі, на вказане судове рішення апеляція подаватись не буде. Просити суд про відсторонення його від посади обвинувачення не могло, оскільки він займає виборчу посаду», – пояснили в ОВА.