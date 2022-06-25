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2022-06-25
Війська РФ обстріляли селище Десна у Чернігівській області — голова ОВА
Голова ОВА закликав не публікувати фото та відео «прильотів», інформує
Фото ілюстративне© Слово і діло
Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна у Чернігівській області. Про це
«Чернігівщина. 25 червня. Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу», - йдеться у повідомленні.
Подробиці щодо обстрілу Чаус пообіцяв надати пізніше.
Також голова ОВА закликав не публікувати фото та відео «прильотів».
Анастасія Гурін, ZN.ua