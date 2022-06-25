Війська РФ обстріляли селище Десна у Чернігівській області — голова ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна у Чернігівській області. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

«Чернігівщина. 25 червня. Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу», - йдеться у повідомленні.

Подробиці щодо обстрілу Чаус пообіцяв надати пізніше.

Також голова ОВА закликав не публікувати фото та відео «прильотів».