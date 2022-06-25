Українські сили ППО збили десять ракет над Житомирською областю

Війська РФ у суботу, 25 червня, завдали ракетного удару по Житомирській області. Українські сили протиповітярної оборони збили близько десяти ракет РФ , зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - наголосив Бунечко в Telegram.

Раніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявляв, що по території Житомирської області було випущено близько 30 ракет.Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Також відомо, що один військовий загинув, один отримав поранення.