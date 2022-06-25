Українські сили ППО збили десять ракет над Житомирською областю

Загарбники випустили близько 30 ракет по Житомирській області, інформує ZN.ua.

Українські сили ППО збили десять ракет над Житомирською областю
© Deutsche Welle (Українська редакція)

Війська РФ у суботу, 25 червня, завдали ракетного удару по Житомирській області. Українські сили протиповітярної оборони збили близько десяти ракет РФ, зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - наголосив Бунечко в Telegram.

Раніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявляв, що по території Житомирської області було випущено близько 30 ракет.Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Також відомо, що один військовий загинув, один отримав поранення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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