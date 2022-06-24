Український десантник збив "Іглою" російський штурмовик Су-25

Миколаївський десантник збив із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". Про це повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ у Facebook.

"24 червня на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", - сказано у повідомленні. Також у пресслужбі розповіли, що зенітник, що збив винищувач, прийшов до війська добровольцем по мобілізації та отримав відповідну підготовку.



Як повідомлялося раніше, 12 червня в районі Ізюму Харківської області українські повітряні сили уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам - невідомо.