Український десантник збив "Іглою" російський штурмовик Су-25

Броньований літак окупантів назавжди приземлений.

Український десантник збив
© ТАСС

Миколаївський десантник збив із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". Про це повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ у Facebook.

"24 червня на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", - сказано у повідомленні. Також у пресслужбі розповіли, що зенітник, що збив винищувач, прийшов до війська добровольцем по мобілізації та отримав відповідну підготовку.

Як повідомлялося раніше, 12 червня в районі Ізюму Харківської області українські повітряні сили уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам - невідомо.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Блок рекламы


Похожие новости
Мінус "Алігатор": ЗСУ збили російський гвинтокрилМінус "Алігатор": ЗСУ збили російський гвинтокрил
У Росії розбився військовий літак ІЛ-76, є загиблі: фото та відеоУ Росії розбився військовий літак ІЛ-76, є загиблі: фото та відео
Кулеба застерігає: "Втома від війни — російський наратив"Кулеба застерігає: "Втома від війни — російський наратив"
Черговий російський корабель пішов на дно? У небі над Чорним морем з Одеси помітили яскраву загравуЧерговий російський корабель пішов на дно? У небі над Чорним морем з Одеси помітили яскраву заграву
На території РФ розбився черговий ворожий штурмовик Су-25На території РФ розбився черговий ворожий штурмовик Су-25
У селі на Харківщині через російський обстріл загинула 8-річна дівчинкаУ селі на Харківщині через російський обстріл загинула 8-річна дівчинка
У ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської арміїУ ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської армії
Російський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річкуРосійський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річку
ЗСУ взяли цінний приз: під Світлодарськом збили Су-25 та захопили в полон найманця ПВК "Вагнер"ЗСУ взяли цінний приз: під Світлодарськом збили Су-25 та захопили в полон найманця ПВК "Вагнер"
В Донецкой области украинские защитники из ПЗРК «Игла» сбили вражеский Су-25В Донецкой области украинские защитники из ПЗРК «Игла» сбили вражеский Су-25
Последние новости
Подгружаем последние новости