ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
У Херсонської області українські військові розвивають наступ: змусили російських окупантів відступити з раніше підготовлених оборонних позицій, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на дані Генерального штабу України.
Зазначається, що на Південнобузькому напрямку росіяни намагаються тримати раніше зайняті рубежі, зосередивши на цьому основні свої зусилля. Тоді як українцям у Бериславському районі вдалося дещо "потіснити" ворога.
"За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в Ольгіне Бериславського району Херсонської області", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, як вважає військовий експерт Михайло Жирохов, основною метою майбутнього контрнаступу на півдні України буде не Херсон, а Нова Каховка. Штурм Херсона можливий, але він означатиме початок вуличних боїв, що призведе до величезної кількості жертв.