ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової

У Херсонської області українські військові розвивають наступ: змусили російських окупантів відступити з раніше підготовлених оборонних позицій, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на дані Генерального штабу України.

Зазначається, що на Південнобузькому напрямку росіяни намагаються тримати раніше зайняті рубежі, зосередивши на цьому основні свої зусилля. Тоді як українцям у Бериславському районі вдалося дещо "потіснити" ворога.

"За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в Ольгіне Бериславського району Херсонської області", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, як вважає військовий експерт Михайло Жирохов, основною метою майбутнього контрнаступу на півдні України буде не Херсон, а Нова Каховка. Штурм Херсона можливий, але він означатиме початок вуличних боїв, що призведе до величезної кількості жертв.