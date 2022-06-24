У Маріуполі російські окупанти пом’якшили режим виїзду в бік Запоріжжя – радник мера

Андрющенко закликає скористатися можливістю, щоб евакуюватися з міста, інформує ZN.ua.

У Маріуполі російські окупанти пом’якшили режим виїзду в бік Запоріжжя – радник мера
© Getty Images

Російські військові пом’якшили режим виїзду з тимчасово захопленого ними Маріуполя Донецької області у бік Запоріжжя шляхом через Бердянськ. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

“Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали”, – написав він.

Водночас, радник мера припустив, що раптове спрощення виїзду на підконтрольну Україні територію, яке співпало з перекиданням частини військових сил ворога з території міста, може свідчити про намагання росіян прикрити свої маневри евакуаційними заходами.

“Однак, не нехтуйте можливістю. Евакуюйтесь поки є віконце”, – наголосив Андрющенко.


Максим Царук, ZN.ua





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