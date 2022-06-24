За чеченським сценарієм: росія готує фатальну провокацію, щоб втягнути Білорусь у війну

Володимир Путін і Олександр Лукашенко, скрін

Росія готує жорстоку провокацію для того, щоб втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. За отриманими даними, Кремль планує влаштувати підрив житлових будинків у прикордонному білоруському місті Мозирі для того, щоб залучити Білорусь у розв'язану Путіним війну.

"У місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їх складу входять кадрові співробітники Головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу. Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі", - розповіли в розвідці.

українські військові, бійці ЗСУ, прикордонники, кордон з Білоруссю

Зазначається, що аналогічну тактику Росія застосовувала під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби організували вибухи кількох будинків у місті Рязань, звинувативши в цьому «чеченських бойовиків».

Передбачається, що російські військові готуються завдати серію артилерійських і ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Також під час обстрілу буде проведений підрив житлових будинків, лікарні та школи.

"Це, на думку кремлівських кураторів «спецоперації», створить для Лукашенка так званий «казус беллі». Тобто формальний привід для розв'язання війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні", - повідомляють в українській розвідці.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Відомо, що білоруські офіцери вже почали вивозити свої сім'ї з Мозиря.


Дарья Волкова, politeka.net





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