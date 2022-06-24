Уряд рекомендував розпочати навчальний рік у вишах із 15 серпня

Першокурсникам і школярам навчання пропонують почати з 1 вересня, інформує ZN.ua.

Уряд рекомендував розпочати навчальний рік у вишах із 15 серпня
© Міноборони України

Уряд України рекомендував розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а у вишах, окрім перших курсів, з 15 серпня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у п'ятницю.

"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, оскільки пов'язане з безпекою наших дітей", - сказав прем’єр.

Він додав, що у прифронтових та окупованих територіях новий навчальний рік розпочнеться в онлайн форматі.

На інших територіях Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку громад та територій, обласні військові адміністрації отримали доручення організувати довезення дітей до шкіл та безпеку в закладах освіти.

Водночас університетам влада рекомендує розпочати навчальний рік із 15 серпня. Винятком мають бути перші курси, навчання для яких має стартувати 1 вересня.


Ірина Знась, ZN.ua





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