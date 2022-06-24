В ГУР розповіли, які провокації готує РФ, щоб втягнути Білорусь у війну

Кремль готує серію терактів.

В ГУР розповіли, які провокації готує РФ, щоб втягнути Білорусь у війну
© Сайт Президента Республики Беларусь

Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському місті Мозир, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За отриманими даними української розвідки, Росія спробує втягнути Білорусь у війну за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

Для цього в Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

«До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу», - повідомляє ГУР.

За даними розвідки, диверсанти планують організацію серії терактів на території Білорусі.

«Тобто, буде використаний сценарій аналогічний застосованому в Росії під час розпалювання війни в Чечні», - зазначає ГУР.

Зокрема, тоді російські спецслужби організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних «чеченських бойовиків».

Відтак, російське ГРУ планує серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.

«Це, на думку кремлівських кураторів «спецоперації», створить для Лукашенка так званий «казуc беллі». Тобто, формальний привід для розв’язування війни», - йдеться у повідомленні.

Вважається, що в цьому випадку у білоруського диктатора не залишиться можливості уникнути участі у війні.

За даними розвідки, маючи інформацію про теракти, офіцери армії Білорусі вже розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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