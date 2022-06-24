Молдова приєднається до санкцій ЄС проти Росії

Молдова підтримає санкції Євросоюзу проти Росії, у тому числі й енергетичні, оскільки статус кандидата в ЄС має на меті прояв солідарності з європейськими країнами, заявив в ефірі молдавського телебачення спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє Newsmaker .

«Ми виявлятимемо солідарність із ЄС. І статус, і наше прагнення до Європи зобов'язують нас і надалі бути солідарними. Ціль цих санкцій — зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення», — сказав Гросу.

На уточнююче питання, якою буде реакція Росії на це рішення, Гросу відповів, що Молдова хоче підтримувати добрі відносини з РФ , але просить поважити її рішення вступити до ЄС.

Зазначимо, що Єврорада у висновках саміту 23 червня закликала "всі країни приєднатися до санкцій ЄС проти Росії, особливо країни-кандидати".

Нагадаємо, що Молдова, як і Грузія, раніше не ввели санкції проти Росії. Зокрема президентка Молдови Травня Санду заявила, що не може залишити країну без енергоресурсів.