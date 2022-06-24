Міноборони про відхід ЗСУ з Сєвєродонецька: "Інформація є закритою"

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що ситуація у Сєвєродонецьку зараз є найгарячішою на фронті. Що стосується ймовірного виходу наших військових звідти, то у відомстві це не стали коментувати.

"Інформація щодо того, чи перебувають частини Збройних сил України в певному районі, включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку подає Генштаб і Міноборони України, - заявив Мотузяник в медіацентрі Україна. - Хотів би закликати і журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою. Не потрібно шкодити веденню оборонної операції… Вірте в Збройні сили України".