Міноборони про відхід ЗСУ з Сєвєродонецька: "Інформація є закритою"

Там вкотре закликали дізнаватися новини лише з офіційних військових джерел, інформує ZN.ua.

Міноборони про відхід ЗСУ з Сєвєродонецька:
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що ситуація у Сєвєродонецьку зараз є найгарячішою на фронті. Що стосується ймовірного виходу наших військових звідти, то у відомстві це не стали коментувати.

"Інформація щодо того, чи перебувають частини Збройних сил України в певному районі, включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку подає Генштаб і Міноборони України, - заявив Мотузяник в медіацентрі Україна. - Хотів би закликати і журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою. Не потрібно шкодити веденню оборонної операції… Вірте в Збройні сили України".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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