Мер Миколаєва рекомендує городянам залишити місто

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав городян евакуюватися на безпечнішу територію. Через постійні обстріли росіян ситуація в місті погана, - заявив Сєнкевич в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Ситуація в цілому дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогоднішній день загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей. Обстрілюють нас майже кожен день різними типами снарядів. Приблизно. 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу, тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" або "Ураган"... Я рекомендую всім залишати місто. день, за нашими підрахунками, із 480 тисяч мешканців Миколаєва, які були до війни, у місті залишилося близько 230 тисяч», - заявив Сєнкевич.

Мер закликав людей не повертатися до Миколаєва, поки українські захисники не відсунули ворога далі до Херсона чи навіть Криму.

«По Миколаєву стріляють із Херсонської області, тому неможливо заздалегідь запустити сирену через невелику відстань між містами», - додав Сєнкевич.

За його словами, сирена часто включається після вибухів снарядів. Також Миколаїв обстрілюють високоточними ракетами.

«У місті існує проблема із питною водою. Економіка міста стоїть. Великі підприємства не працюють. Середні – 90% не працюють», – повідомив мер Миколаєва.

Пізніше Олександр Сєнкевич уточнив інформацію та закликав городян не панікувати.

«Від початку війни всім рекомендую виїжджати з міста. Тут, після трьох місяців бомбардувань, миколаївці читають заголовок в одному з інтернет-видань, а потім ще один в іншому і починають панікувати. Друзі, читайте трішки далі заголовків. Для тих, хто хоче виїхати з міста - є наші комунальні автобуси.

Форму можна заповнити тут: https://forms.gle/Qf29Gj5EeQxXDGQD6