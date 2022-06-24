Прем’єрство Джонсона знову під загрозою: його партія втратила місця в парламенті

Голова консерваторів уже пішов у відставку.

Прем’єрство Джонсона знову під загрозою: його партія втратила місця в парламенті
© Офіс президента

Консервативна партія прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона втратила у п’ятницю ще два місця в парламенті. Це призвело до відставки її голови та посилило сумніви щодо майбутнього прем’єр-міністра на його посту, пише Bloomberg.

Консерватори програли на проміжних виборах у двох округах - на півдні, де консерватори традиційно перемагали, та на півночі Англії, де мандат виграли у лейбористів попереднього разу.

Після втрат у Тівертоні та Хонітоні голова Консервативної партії Олівер Дауден подав у відставку та натякнув, що Джонсон повинен взяти на себе відповідальність за поразки.

"Ми не можемо продовжувати роботу як завжди", - сказав він. «Хтось повинен взяти на себе відповідальність, і я прийшов до висновку, що за цих обставин було б неправильно, щоб я залишався на посаді», – додав Дауден.

Джонсон у відповідь сказав, що розуміє розчарування, але «цей уряд був обраний з історичним мандатом трохи більше двох років тому», і він продовжить працювати з цією метою.

«Ми повинні визнати, що нам потрібно зробити ще більше… ми будемо продовжувати вирішувати проблеми людей, поки не подолаємо цей патч», - сказав Джонсон телерадіостанції в Кігалі після оголошення результатів.


Ірина Знась, ZN.ua





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