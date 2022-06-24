РНБО просить українців не поширювати інформацію про дії ЗСУ в Херсонській області: три правила

Центр протидії дезінформації при РНБО разом з Генштабом ЗСУ просять цивільних українців не поширювати інформацію про пересування захисників в Херсонській області. Про це повідомляє пресслужба РНБО , інформує ZN.ua .

"Перед тим, як щось написати чи сказати, просимо зважувати кожне слово, щоб не завдати шкоди і не створити інфопривід для пропаганди РФ. Зараз закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ та місце їх розташування в Херсонській області!" - йдеться в повідомленні.

В РНБО зазначили, що лише військові мають право інформувати про перебіг подій там і робити відповідні прогнози.

Експерти закликають дотримуватися трьох головних правил: