Українських нелегалів з Британії можуть відправити до Руанди – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не виключає, що біженці з України, якщо вони прибудуть до країни без дозволу, можуть бути відправлені до Руанди. Про це він заявив під час візиту до столиці Руанди Кіґалі

Раніше Джонсон стверджував, що перспектива депортації українських біженців до Руанди за суперечливою урядовою схемою, оприлюдненою у квітні, «не відбудеться», повідомляє The Guardian .

У відповідь на запитання перед засіданням глав урядів Співдружності, чи може українцям, які прибувають на човнах, загрожувати депортація до Східної Африки, він заявив, що в Британії пропонують українцям 130 тисяч віз і біженці мають принаймні два дуже хороших маршрути для в’їзду.

«Але якщо ви прибули сюди нелегально, ви підставляєте всіх тих, хто приїжджає сюди легально. І це божевілля. Тому відповідь: так, теоретично це може статися. Але я думаю, що це дуже малоймовірно», - сказав він.

Як повідомлялося, руандійський план для боротьби з контрабандними маршрутами через Ла-Манш був запроваджений спеціальним законом, який британський парламент схвалив у квітні. Він стосується більшості мігрантів, які перетнули кордон незаконно і були визнані такими, що не можуть претендувати на притулок, адже прибули в Британію через безпечні країни.

За це Лондон сплатить Руанді 120 мільйонів фунтів стерлінгів (144 мільйони євро) для розвитку економіки. Депортовані мігранти, незалежно від того, з якої країни вони прибули до Великої Британії, зможуть просити притулку в Руанді. Завдяки цій угоді у Британії сподіваються запобігти таємним перетинам Ла-Маншу, кількість яких продовжує зростати.

Угода, яка дозволяє Великій Британії відправляти нелегальних мігрантів і шукачів притулку до Руанди, викликала серйозну критику з боку правозахисних груп, діячів опозиції в обох країнах і навіть ООН .

У травні українців вже застерігали від нелегального в’їзду на територію Великої Британії. Тоді британські посадовці так само говорили, що українці не мають причин користуватись нелегальними способами потрапляння в країну.

В березні Велика Британія спростила процес видачі віз для біженців, які рятуються від вторгнення Росії.