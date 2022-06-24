Мінус "Алігатор": ЗСУ збили російський гвинтокрил

Учора, 23 червня, українські десантники збили на східному напрямку російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє пресслужба 80-ї ДШБ ЗСУ.

"В той день наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі вертольоти Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку"! З підбитого гелікоптера повалив густий чорний дим", – розповідає стрілець-зенітник Назар.