Мінус "Алігатор": ЗСУ збили російський гвинтокрил

Зробили це з допомогою ПЗРК "Ігла".

Мінус
© 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

Учора, 23 червня, українські десантники збили на східному напрямку російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє пресслужба 80-ї ДШБ ЗСУ.

"В той день наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі вертольоти Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку"! З підбитого гелікоптера повалив густий чорний дим", – розповідає стрілець-зенітник Назар.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
В росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотникаВ росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотника
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба застерігає: "Втома від війни — російський наратив"Кулеба застерігає: "Втома від війни — російський наратив"
"Аналогів немає": ЗСУ збили безпілотник ворога з незвичайною "начинкою", фото"Аналогів немає": ЗСУ збили безпілотник ворога з незвичайною "начинкою", фото
Черговий російський корабель пішов на дно? У небі над Чорним морем з Одеси помітили яскраву загравуЧерговий російський корабель пішов на дно? У небі над Чорним морем з Одеси помітили яскраву заграву
У селі на Харківщині через російський обстріл загинула 8-річна дівчинкаУ селі на Харківщині через російський обстріл загинула 8-річна дівчинка
У ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської арміїУ ЗМІ розповіли про російський легіон, який воює на боці України проти путінської армії
Російський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річкуРосійський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річку
Мінус 300 одиниць особового складу за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус 300 одиниць особового складу за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
ЗСУ взяли цінний приз: під Світлодарськом збили Су-25 та захопили в полон найманця ПВК "Вагнер"ЗСУ взяли цінний приз: під Світлодарськом збили Су-25 та захопили в полон найманця ПВК "Вагнер"
Українські сили ППО збили дві російські ракети над Одеською областюУкраїнські сили ППО збили дві російські ракети над Одеською областю
У Київській області українські захисники збили ракетуУ Київській області українські захисники збили ракету
Последние новости
Подгружаем последние новости