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2022-06-24
Мінус "Алігатор": ЗСУ збили російський гвинтокрил
Зробили це з допомогою ПЗРК "Ігла".
© 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Учора, 23 червня, українські десантники збили на східному напрямку російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє пресслужба 80-ї
"В той день наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі вертольоти Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку"! З підбитого гелікоптера повалив густий чорний дим", – розповідає стрілець-зенітник Назар.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua