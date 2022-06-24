"Не воєнним шляхом": у Монастирського зробили прогноз щодо деокупації Криму

Там зазначають, що й самі росіяни розуміють приближення звільнення півострова, тому й продають масово нерухомість, розташовану там, інформує ZN.ua.

© - колаж ZN.UA

Через географічні особливості тимчасово анексований півострів Крим буде важко повернути воєнним шляхом, для його деокупації залучать санкційні інструменти та переговори. Так вважає радник голови МВС Антон Геращенко, повідомляє НВ.

"Це вже буде справа, швидше за все, переговорів та подальшого санкційного тиску. Але те, що в найближчій перспективі, за нашого життя, Крим буде повернуто Україні — це точно!" — запевнив Геращенко.

Про усвідомлення самими росіянами того, що Крим звільнять, свідчить і динаміка продажу на півострові нерухомості.

"Російські сайти рясніють оголошеннями про продаж купленої або викраденої з 2014 року нерухомості у Криму. Самі росіяни не вірять у те, що півострів буде за Росією після 24 лютого", — додав він.

Геращенко пояснює, що перемогою для України буде вигнання російських окупантів з півночі, півдня та Донбасу. Що стосується Криму, то його повернуть через доведення до максимуму антиросійських санкцій.

"Нехай Росія щороку платить за Крим $500 млрд недоотриманих доходів. І всі вдавляться цим Кримом. І тоді півострів рано чи пізно повернеться до нас через санкційний тиск", — впевнений Геращенко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
В росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотникаВ росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотника
Блок рекламы


Похожие новости
"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував
Гинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в УкраїніГинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в Україні
До Конгресу внесли законопроєкт щодо тренування українських пілотів на натівських винищувачахДо Конгресу внесли законопроєкт щодо тренування українських пілотів на натівських винищувачах
Переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні не можуть відбуватися на його умовах – ДудаПереговори з Путіним щодо припинення війни в Україні не можуть відбуватися на його умовах – Дуда
Чотиристоронній зустрічі бути? У Туреччині заявили про прогрес у переговорах з РФ щодо вивезення українського зернаЧотиристоронній зустрічі бути? У Туреччині заявили про прогрес у переговорах з РФ щодо вивезення українського зерна
Байден переконаний, що розколу між США та Європою у думках щодо РФ не будеБайден переконаний, що розколу між США та Європою у думках щодо РФ не буде
В Енергодарі видаватимуть російські атестати: мер анонсував роз’яснення щодо отримання документів українського зразкаВ Енергодарі видаватимуть російські атестати: мер анонсував роз’яснення щодо отримання документів українського зразка
Окупанти готують переправу з Криму буксирно-моторних катерівОкупанти готують переправу з Криму буксирно-моторних катерів
Чи наважиться Білорусь на вторгнення в Україну: в Міноборони озвучили свій прогнозЧи наважиться Білорусь на вторгнення в Україну: в Міноборони озвучили свій прогноз
У Міноборони Білорусі заявили, що готові поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєннямУ Міноборони Білорусі заявили, що готові поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєнням
Последние новости
Подгружаем последние новости