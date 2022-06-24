"Не воєнним шляхом": у Монастирського зробили прогноз щодо деокупації Криму
Там зазначають, що й самі росіяни розуміють приближення звільнення півострова, тому й продають масово нерухомість, розташовану там, інформує
Через географічні особливості тимчасово анексований півострів Крим буде важко повернути воєнним шляхом, для його деокупації залучать санкційні інструменти та переговори. Так вважає радник голови МВС Антон Геращенко,
"Це вже буде справа, швидше за все, переговорів та подальшого санкційного тиску. Але те, що в найближчій перспективі, за нашого життя, Крим буде повернуто Україні — це точно!" — запевнив Геращенко.
Про усвідомлення самими росіянами того, що Крим звільнять, свідчить і динаміка продажу на півострові нерухомості.
"Російські сайти рясніють оголошеннями про продаж купленої або викраденої з 2014 року нерухомості у Криму. Самі росіяни не вірять у те, що півострів буде за Росією після 24 лютого", — додав він.
Геращенко пояснює, що перемогою для України буде вигнання російських окупантів з півночі, півдня та Донбасу. Що стосується Криму, то його повернуть через доведення до максимуму антиросійських санкцій.
"Нехай Росія щороку платить за Крим $500 млрд недоотриманих доходів. І всі вдавляться цим Кримом. І тоді півострів рано чи пізно повернеться до нас через санкційний тиск", — впевнений Геращенко.