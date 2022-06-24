Ми вийшли з Сєвєродонецьку — Бутусов

Українські війська уже частково покинули місто Сєвєродонецьк Луганської області, повідомив у п’ятницю, 24 червня, журналіст Юрій Бутусов, чим підтвердив слова голови Луганської ОВА про намір ЗСУ відійти на більш укріплені позиції.

«Ми вийшли з Сіверодонецьку. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сіверодонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат», - написав Бутусов.

Він додав, що хоча відходити гірко, але це рішення давно вже назріло, а українські військові гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах.

«Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Я напишу про це трохи пізніше. Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось», - додав він.