Загарбники викрадають родичів українських військових, в тому числі дітей — ГУР

Випадки викрадення родичів українських захисників на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру, інформує ZN.ua.

Загарбники викрадають родичів українських військових, в тому числі дітей — ГУР
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупанти викрадають родичів українських військових, в тому числі дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, випадки викрадення родичів українських захисників на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру.

«На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захопленні адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників», - зазначає розвідка.

Повідомляється, що на сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

При цьому, окупанти викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що війська РФ взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця.

Потім росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на тимчасово окуповані території в обмін на безпеку рідних.

У ГУР підкреслили, що кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять війська РФ в Україні.

«Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання», - наголошує розвідка.

Зазначається, що з міркувань безпеки ГУР не називає імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
В росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотникаВ росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотника
Блок рекламы


Похожие новости
Українських нелегалів з Британії можуть відправити до Руанди – ДжонсонУкраїнських нелегалів з Британії можуть відправити до Руанди – Джонсон
За чотири місяці війни армія РФ убила 338 дітей в Україні — Офіс генпрокурораЗа чотири місяці війни армія РФ убила 338 дітей в Україні — Офіс генпрокурора
Загарбники обстріляли Харківську область: поранено сім людей, серед них — дітиЗагарбники обстріляли Харківську область: поранено сім людей, серед них — діти
"ЗСУ зайняли вулиці у Херсоні": у Міноборони жорстко відповіли на публікації про успіхи військових"ЗСУ зайняли вулиці у Херсоні": у Міноборони жорстко відповіли на публікації про успіхи військових
До Конгресу внесли законопроєкт щодо тренування українських пілотів на натівських винищувачахДо Конгресу внесли законопроєкт щодо тренування українських пілотів на натівських винищувачах
Українці не хочуть «руского міра», тому потрібно підтримати євроінтеграцію України – ДудаУкраїнці не хочуть «руского міра», тому потрібно підтримати євроінтеграцію України – Дуда
Українських військових у Сєвєродонецьку атакують з усіх напрямківУкраїнських військових у Сєвєродонецьку атакують з усіх напрямків
Британія відкриє в'їзд для українських підлітків без супроводу дорослихБританія відкриє в'їзд для українських підлітків без супроводу дорослих
Окупанти обстріляли місто Часів Яр на Донеччині. Є загиблі, серед поранених шестеро дітейОкупанти обстріляли місто Часів Яр на Донеччині. Є загиблі, серед поранених шестеро дітей
Глава Мін'юсту США обіцяє допомогти Україні покарати військових злочинцівГлава Мін'юсту США обіцяє допомогти Україні покарати військових злочинців
Последние новости
Подгружаем последние новости