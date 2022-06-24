Загарбники викрадають родичів українських військових, в тому числі дітей — ГУР

Російські окупанти викрадають родичів українських військових, в тому числі дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, випадки викрадення родичів українських захисників на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру.

«На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захопленні адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників», - зазначає розвідка.

Повідомляється, що на сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

При цьому, окупанти викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що війська РФ взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця.

Потім росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на тимчасово окуповані території в обмін на безпеку рідних.

У ГУР підкреслили, що кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять війська РФ в Україні.

«Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання», - наголошує розвідка.

Зазначається, що з міркувань безпеки ГУР не називає імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів.