У Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди, готуються до контрнаступу ЗСУ — мер

Загарбники планують використовувати маріупольців у ролі живого щита, інформує ZN.ua.

У Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди, готуються до контрнаступу ЗСУ — мер
© t.me/polkazov

У Маріуполі російські загарбники будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. За словами мера міста Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й планують використовувати маріупольців як живий щит, повідомляє Маріупольська міська рада.

«Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки», - зазначає мер.

За його словами, роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ.

«Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку», - додав мер.

Бойченко також повідомив, що окупанти не випускають людей з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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