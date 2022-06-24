США продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху реформ — посол Брінк

Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк привітала Україну із отриманням статусу кандидата у члени Європейського Союзу та запевнила, що США підтримають Україну на шляху майбутніх реформ.

«Вітаю Україну та її народ з отриманням статусу кандидата на вступ до ЄС! Це рішення відображає значні досягнення України в поглибленні європейської інтеграції», - написала пані посол у п’ятницю вранці в Twitter .

Вона додала, що « США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка проводить подальші реформи для реалізації європейських прагнень українського народу».