США продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху реформ — посол Брінк

Представниця США привітала Україну із отриманням статусу кандидата на членство в Євросоюзі, інформує ZN.ua.

США продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху реформ — посол Брінк
© U.S. Embassy Slovakia/facebook

Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк привітала Україну із отриманням статусу кандидата у члени Європейського Союзу та запевнила, що США підтримають Україну на шляху майбутніх реформ.

«Вітаю Україну та її народ з отриманням статусу кандидата на вступ до ЄС! Це рішення відображає значні досягнення України в поглибленні європейської інтеграції», - написала пані посол у п’ятницю вранці в Twitter.

Вона додала, що «США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка проводить подальші реформи для реалізації європейських прагнень українського народу».

(1/2) I congratulate Ukraine and its people on receiving EU candidate status! This decision reflects Ukraine’s significant achievements in deepening its European integration.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 24, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
В росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотникаВ росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотника
Блок рекламы


Похожие новости
Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось — офіційна заява Зеленського про статус кандидата на членство в ЄСМи змінюємо Україну для себе, а не для когось — офіційна заява Зеленського про статус кандидата на членство в ЄС
«Ми вже активно працюємо над подальшими кроками»: у Кабміні розповіли, що чекає на Україну як кандидата до ЄС«Ми вже активно працюємо над подальшими кроками»: у Кабміні розповіли, що чекає на Україну як кандидата до ЄС
Зеленський заявив про необхідність реформувати модель призову в Україні: за прикладом ІзраїлюЗеленський заявив про необхідність реформувати модель призову в Україні: за прикладом Ізраїлю
Кремль все ще хоче захопити всю Україну: куди рушить армія рф у разі захоплення ДонбасуКремль все ще хоче захопити всю Україну: куди рушить армія рф у разі захоплення Донбасу
Президенти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграціїПрезиденти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграції
Вже нічого не може вплинути на престиж росії після нападу на Україну, - Ілля ПономарьовВже нічого не може вплинути на престиж росії після нападу на Україну, - Ілля Пономарьов
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 червняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 червня
Посол Росії в Євросоюзі пригрозив повністю зупинити "Північний потік-1"Посол Росії в Євросоюзі пригрозив повністю зупинити "Північний потік-1"
ДПСУ перевірятиме громадян РФ при в’їзді в Україну за новою схемоюДПСУ перевірятиме громадян РФ при в’їзді в Україну за новою схемою
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 21 червняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 21 червня
Последние новости
Подгружаем последние новости