США продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху реформ — посол Брінк

Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк привітала Україну із отриманням статусу кандидата у члени Європейського Союзу та запевнила, що США підтримають Україну на шляху майбутніх реформ.
«Вітаю Україну та її народ з отриманням статусу кандидата на вступ до ЄС! Це рішення відображає значні досягнення України в поглибленні європейської інтеграції», - написала пані посол у п’ятницю вранці в Twitter.
Вона додала, що «США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка проводить подальші реформи для реалізації європейських прагнень українського народу».
(1/2) I congratulate Ukraine and its people on receiving EU candidate status! This decision reflects Ukraine’s significant achievements in deepening its European integration.