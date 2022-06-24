У Херсоні підірвали авто проросійського активіста: перші подробиці, фото та відео

У тимчасово окупованому Херсоні все частіше вибухають машини зрадників України, вранці 24 червня в мікрорайоні ХБК вибухнуло авто з боєприпасами: людина, яка перебувала в салоні, загинула. За попередніми даними, машину підірвали, а загиблий – проросійський активіст Дмитро Савлученко.

Про це повідомляє Telegram-канал "Х**вий Херсон", інформує Апостроф .

За словами очевидців, спочатку пролунав вибух, а після нього - стрілянина та крики.

Чоловік, який був поруч, сказав, що підірвано автомобіль його знайомого на ім'я Дмитро. Усередині були боєприпаси, які здетонували.

Повідомляється, що йдеться про Дмитра Савлученка. Він перебував у молодіжній організації "Нова Русь", був проросійським активістом із партії Шарія. Зрадник був присутній на першому засіданні "комітету з порятунку області" разом із іншими колаборантами.

Окрім цього, Савлученко "займався молоддю та спортом" в "адміністрації" колаборанта Володимира Сальдо.