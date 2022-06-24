У Херсоні підірвали авто проросійського активіста: перші подробиці, фото та відео

У тимчасово окупованому Херсоні все частіше вибухають машини зрадників України, вранці 24 червня в мікрорайоні ХБК вибухнуло авто з боєприпасами: людина, яка перебувала в салоні, загинула. За попередніми даними, машину підірвали, а загиблий – проросійський активіст Дмитро Савлученко.

Про це повідомляє Telegram-канал "Х**вий Херсон", інформує Апостроф.

За словами очевидців, спочатку пролунав вибух, а після нього - стрілянина та крики.

Чоловік, який був поруч, сказав, що підірвано автомобіль його знайомого на ім'я Дмитро. Усередині були боєприпаси, які здетонували.

Повідомляється, що йдеться про Дмитра Савлученка. Він перебував у молодіжній організації "Нова Русь", був проросійським активістом із партії Шарія. Зрадник був присутній на першому засіданні "комітету з порятунку області" разом із іншими колаборантами.

Окрім цього, Савлученко "займався молоддю та спортом" в "адміністрації" колаборанта Володимира Сальдо.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
В росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотникаВ росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотника
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії розбився військовий літак ІЛ-76, є загиблі: фото та відеоУ Росії розбився військовий літак ІЛ-76, є загиблі: фото та відео
У Києві впіймали громадянина РФ із значним арсеналом зброї: фотоУ Києві впіймали громадянина РФ із значним арсеналом зброї: фото
"Аналогів немає": ЗСУ збили безпілотник ворога з незвичайною "начинкою", фото"Аналогів немає": ЗСУ збили безпілотник ворога з незвичайною "начинкою", фото
Видно з космосу: пожежу на "вишках Бойка" у Чорному морі ще не загасили, фотоВидно з космосу: пожежу на "вишках Бойка" у Чорному морі ще не загасили, фото
"ЗСУ зайняли вулиці у Херсоні": у Міноборони жорстко відповіли на публікації про успіхи військових"ЗСУ зайняли вулиці у Херсоні": у Міноборони жорстко відповіли на публікації про успіхи військових
У Міноборони прокоментували інформацію про чотири зайняті вулиці у ХерсоніУ Міноборони прокоментували інформацію про чотири зайняті вулиці у Херсоні
Мисливці за вентиляторами: на Донбасі взяли в полон двох мародерів-окупантів зі здобиччю, фотоМисливці за вентиляторами: на Донбасі взяли в полон двох мародерів-окупантів зі здобиччю, фото
Лукашенко несподівано полетів до Путіна: карта польоту та всі подробиціЛукашенко несподівано полетів до Путіна: карта польоту та всі подробиці
Під Ізюмом рашисти втратили "Рисі" та багато іншого озброєння: відео ударівПід Ізюмом рашисти втратили "Рисі" та багато іншого озброєння: відео ударів
Російська бойова "пташка" впала в Туреччині: фото з місця інцидентуРосійська бойова "пташка" впала в Туреччині: фото з місця інциденту
Последние новости
Подгружаем последние новости