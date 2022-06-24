Новостей.COM ⇒
2022-06-24
Ще сто рашистів загинули на війні в Україні: зведення про втрати РФ
Йде 121-а доба війни українців з російськими загарбниками, в нашій країні загинуло вже 34 530 окупантів, знищено 216 ворожих літаків та безліч іншої військової техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34 530 (+100) осіб,
- танків ? 1507 (+3) од.
- бойових броньованих машин ? 3637 (+5) од.,
- артилерійських систем – 759 (+3) од.,
- РСЗВ - 241 (+1) од.,
- засобів ППО – 99 (+0) од.,
- літаків – 216 (+0) од.,
- вертольотів – 183 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),
- крилатих ракет - 137 (+0),
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 553 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 60 (+0) од.
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
Олена Руденко, Апостроф