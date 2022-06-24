Ще сто рашистів загинули на війні в Україні: зведення про втрати РФ

Йде 121-а доба війни українців з російськими загарбниками, в нашій країні загинуло вже 34 530 окупантів, знищено 216 ворожих літаків та безліч іншої військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 530 (+100) осіб,

танків ? 1507 (+3) од.

бойових броньованих машин ? 3637 (+5) од.,

артилерійських систем – 759 (+3) од.,

РСЗВ - 241 (+1) од.,

засобів ППО – 99 (+0) од.,

літаків – 216 (+0) од.,

вертольотів – 183 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),

крилатих ракет - 137 (+0),

кораблів/катерів - 14 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 553 (+5) од.,

спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.