Ще сто рашистів загинули на війні в Україні: зведення про втрати РФ

Йде 121-а доба війни українців з російськими загарбниками, в нашій країні загинуло вже 34 530 окупантів, знищено 216 ворожих літаків та безліч іншої військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 530 (+100) осіб,
  • танків ? 1507 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ? 3637 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 759 (+3) од.,
  • РСЗВ - 241 (+1) од.,
  • засобів ППО – 99 (+0) од.,
  • літаків – 216 (+0) од.,
  • вертольотів – 183 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),
  • крилатих ракет - 137 (+0),
  • кораблів/катерів - 14 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2 553 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





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