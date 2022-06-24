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2022-06-24
Чернігівську область обстріляли з боку Росії
Державний кордон нападники не порушували.
© ДПСУ Держприкордонслужба Telegram
Прикордоння Чернігівської області знову зазнало обстрілів з боку Росії, повідомив у п’ятницю вранці голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Зокрема біля Сеньківки, де сходяться державні кордони України, Росії та Білорусі, пролунало п’ять вибухів в районі перехрестя доріг Гасичівка-Хрінівка-Гірськ-Сеньківка, на напрямку Новиє Юрковічі – Гірськ. За попередніми даними обстріл відбувся з міномету.
Також двадцять вибухів із мінометів пролунали в Семенівській громаді в районі села Янжулівка.
Ірина Знась, ZN.ua