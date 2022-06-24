Чернігівську область обстріляли з боку Росії

Прикордоння Чернігівської області знову зазнало обстрілів з боку Росії, повідомив у п’ятницю вранці голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Зокрема біля Сеньківки, де сходяться державні кордони України, Росії та Білорусі, пролунало п’ять вибухів в районі перехрестя доріг Гасичівка-Хрінівка-Гірськ-Сеньківка, на напрямку Новиє Юрковічі – Гірськ. За попередніми даними обстріл відбувся з міномету.

Також двадцять вибухів із мінометів пролунали в Семенівській громаді в районі села Янжулівка.