"Так буде з кожним зрадником!": ліквідовано одного з найвідоміших колаборантів Херсона, кадри

"Так буде з кожним зрадником!": ліквідовано одного з найвідоміших колаборантів Херсона, кадри

У тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка.

Все сталося вранці в п'ятницю, 24 червня. Вижити зраднику не вдалося.

Про ліквідацію Савлученка повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"У наших партизан ще одна перемога — вбито «начальника Департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційноі Херсонської ВЦА» Дмитра Савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником! Разом до Перемоги!", — розповів представник ОВА.

Згодом російські окупанти підтвердили пропагандистським ЗМІ, що Савлученко загинув внаслідок "теракту".

Відзначимо, Савлученко був членом молодіжної організації "Нова Русь", проросійським активістом із партії Шарія. Був також на першому засіданні "комітету з порятунку області" разом із іншими колаборантами.


Тарас Галушко, politeka.net





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