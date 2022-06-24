У Росії розбився військовий літак ІЛ-76, є загиблі: фото та відео

Сьогодні, 24 червня, під Рязанню у країні-агресорі Росії розбився та впав черговий військовий літак ІЛ-76, після чого розпочалась масштабна пожежа. На борту перебувало дев'ятеро осіб - зараз відомо про чотирьох загиблих та п'ятьох поранених, інформує Апостроф .

Про це повідомили в росЗМІ.

За попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи стала пожежа в четвертому двигуні військового літака росіян. ІЛ-76 летів із Бєлгорода до Оренбурга, а в Рязані, на аеродромі Дягілєв літак сідав для дозаправки, після чого злетів.

Однак вже через хвилину диспетчер аеродрому побачив спалах на четвертому двигуні та намагався вийти на зв'язок з екіпажем - командири ІЛ-76 не відповідали. І при спробі зайти на посадку військовий літак країни-терориста Росії впав на землю й спалахнув. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, а ще п'ятеро поранені.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що на днях у Росії розбився черговий військовий літак - у Ростовській області штурмовик Су-25 упав та спалахнув, через що пілоту не вдалося вижити.