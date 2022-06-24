У Кабміні вважають, що Україна може вступити в ЄС у 2029 році

Статус кандидата повинен посилити позицію Києва у мирних переговорах, інформує ZN.ua.

У Кабміні вважають, що Україна може вступити в ЄС у 2029 році
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Для того, щоб вступити в ЄС, Україні потрібно прийняти та імплементувати велику кількість законодавства, тому членство ми отримаємо не раніше 2029 року. Таку думку під час телемарафону висловила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк.

"Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", – зазначила вона.

При цьому вже на початку наступного року можуть початися переговорні процедури, які стосуватимуться вступу України. Що стосується набуття нами статусу кандидата, що це юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах", – підсумувала Форсюк.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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