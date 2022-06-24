Кулеба застерігає: "Втома від війни — російський наратив"

Він підкреслив, що учора ЄС показав, що саме він, а не РФ чи Китай, встановлює правила гри на європейському континенті, інформує ZN.ua.

Кулеба застерігає:
© Офіс президента

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що Росія намагається нав'язати світові наратив про втому від розв'язаної проти України війни, аби в ЄС була підкреслена неповноцінність нашої держави. Проте учора Україна стала кандидатом на вступ в Євросоюз, і це є підтвердженням того, що ніякої втоми насправді нема, запевнив Кулеба під час телемарафону.

Міністр також зазначив, що ЄС учора показав, що саме він, а не Росія чи Китай, встановлює правила гри на європейському континенті.

"Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, глава Євроради твітить-вітає, Урсула фон дер Ляйєн представляла висновок в жовто-блакитному костюмі. Забудьте взагалі цей термін. Я завжди говорив, що ніколи не було ніякої втоми від України. Це Російський наратив, нав'язаний нам, для того, щоб підкреслювати нашу неповноцінність про те, що від нас хтось десь втомився", - пояснив Кулеба.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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