Рф може мобілізувати 17 млн., а ми 2 млн: розкрито найбільш ймовірні сценарії війни в Україні

"Дуже довгий час ми спостерігали, як Захід побоювався рф, зараз західні країни потроху виходять з цього стану".

На це в інтерв'ю "Obozrevatel" звернув увагу екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, із заляканого стану поки до кінця не вийшли навіть США , яких лякають ескалацією бойових дій, розростанням в Третю світову і ядерним ударом.

"Але оскільки план Путіна провалився, Захід згуртувався навколо України", - зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант вважає, що є кілька сценаріїв військових дій.

Один з них - це повне захоплення спочатку Луганської області, потім Донецької.

«Противник використовує силовий прийом, він ні перед чим не зупиняється. Росія може мобілізувати близько 17 млн, а ми близько 2 млн.є різниця», - зазначив співрозмовник видання, додавши, що до цього часу українці повинні оборонятися всіма наявними силами.

Романенко звернув увагу також на те, що у військовому потенціалі поки противник перевищує нас.

"Якщо буде досягнуто рівність сил, може наступити більш тривалий період. Думаю, протягом року будуть вирішувати питання з перемир'ям, а не з миром. На якісь умови Росія не буде погоджуватися, на якісь не буде погоджуватися Україна. Саме в такому випадку може реалізуватися другий варіант", - пояснив генерал-лейтенант другий сценарій, в якому лінія фронта може зайти в кут.

Що стосується третього сценарію війни, то, за словами Ігоря Романенка, він стане актуальним тоді, коли нам нададуть досить швидко і багато допомоги.

"Наш військовий потенціал перевищить російський і ми почнемо бити ворога в хвіст і в гриву. У такому випадку вони будуть погоджуватися на те, на що за інших обставин не погоджувалися б. А як в рф будуть це виправдовувати – нам це нецікаво", - розповів генерал-лейтенант.

Прокоментував Романенко і побоювання, що війна стане затяжною:

"Швидше за все, в цьому році доберуться до перемир'я. Але думаю, тривале перемир'я невигідно нікому. На якихось умовах Росію дотиснуть".

Але, за словами Романенка, мир настане тоді, коли Україна виграє у Росії «дуже істотно» і коли в рф проізодйет зміна реежима і всієї обстановки, адже зараз там підтримують вторгнення більше 80%.