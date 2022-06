Російські пілоти використовують власні GPS-навігатори замість офіційного обладнання — брританська розвідка

Використання Військово-повітряними силами Росії відставних пілотів, які працюють підрядниками у приватній військовій компанії Вагнера для виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки російських військ вказує на те, що російські ВПС відчувають брак пілотів, йдеться у зведенні британської розвідки.

«Ймовірно, це пов’язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготованих пілотів та великі втрати у війні проти України», - зазначають аналітики.

Зокрема 17 червня українські сили збили російський літак Су-25 та захопили пілота штурмовика, який зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії та влаштувався на роботу як військовий підрядник Вагнера і виконував декілька завдань для ВПС РФ .

Водночас використання пілотом Су-25 комерційних GPS-пристроїв, замість російської військової навігації, ймовірно, вказує на те, що «вагнерівські» літаки є старішими моделями Су-25. Також це може пояснюватись тим, що ВПС Росії не надають ПВК «Вагнера» сучасне обладнання для авіоніки.