Російські пілоти використовують власні GPS-навігатори замість офіційного обладнання — брританська розвідка

Найм відставних пілотів для операцій в Україні вказує на гострий брак кадрів, інформує ZN.ua.

Російські пілоти використовують власні GPS-навігатори замість офіційного обладнання — брританська розвідка
© ТАСС

Використання Військово-повітряними силами Росії відставних пілотів, які працюють підрядниками у приватній військовій компанії Вагнера для виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки російських військ вказує на те, що російські ВПС відчувають брак пілотів, йдеться у зведенні британської розвідки.

«Ймовірно, це пов’язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготованих пілотів та великі втрати у війні проти України», - зазначають аналітики.

Зокрема 17 червня українські сили збили російський літак Су-25 та захопили пілота штурмовика, який зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії та влаштувався на роботу як військовий підрядник Вагнера і виконував декілька завдань для ВПС РФ.

Водночас використання пілотом Су-25 комерційних GPS-пристроїв, замість російської військової навігації, ймовірно, вказує на те, що «вагнерівські» літаки є старішими моделями Су-25. Також це може пояснюватись тим, що ВПС Росії не надають ПВК «Вагнера» сучасне обладнання для авіоніки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/eIX58Cf3Y2

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Xtg5lc4TvO

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 24, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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